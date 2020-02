CorSport - Diego Lopez ritrova Tonali e Joronen, davanti spazio a Donnarumma

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Brescia: "Al Rigamonti arrivano dunque Insigne e compagni e Lopez, se non tira un sospiro di sollievo e non avrebbe senso, almeno non deve fare i conti con mezza squadra in infermeria come capitato nella sfida contro la Juventus. Tonali e Joronem saranno in campo nella sfida con il Napoli di domani sera, Gastaldello in panchina. Al centro della difesa, escluso o quasi il recupero di Cistana, verrà ancora schierato Mateju. In un attacco, che segna con il contagocce, la squalifica di Ayé potrebbe riportare Donnarumma al fianco di Balotelli, a meno che Lopez non decida per due trequartisti: Zmrhal e Skrabb alle spalle di Balotelli che spera di interrompere il digiuno dal gol contro il suo amico Insigne".