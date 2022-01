CorSport - Di Lorenzo è primo in Europa per minuti giocati: dato incredibile per il terzino

Napoli calcio - Di Lorenzo è primo in Europa per minuti giocati. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta nel dettaglio questo straordinario premio detenuto dal terzino del Napoli.

"All'alba di questo weekend di calcio, appena cominciato, Di Lorenzo era al primo posto in Europa - nei cinque principali campionati - per minuti giocati: 2550 in 28 partite, gli stessi del tedesco Knoche, difensore dell'Union Berlino, in campo ieri per altri 90' e dunque al momento primo da solo in attesa della partita di domani. In questa speciale classifica, dove Ibanez della Roma è al quarto posto, trova spazio anche Elmas, sempre in campo (28 presenze, come Di Lorenzo) ma per un totale di 1554 minuti. È questa la grande differenza tra Di Lorenzo e gli altri: lui gioca sempre e le gioca tutte, fino alla fine, e raramente accusa stanchezza. Per abitudine ha smesso di guardare la lavagnetta perché il suo numero, al momento dei cambi, non compare mai".