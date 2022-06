Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è un accordo tra Gerard Deulofeu ed il Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Per il resto, le uscite bloccano anche l'entrata di Deulofeu: Gerard è in attesa a Ibiza, in vacanza, forte dell'accordo già raggiunto con il Napoli e degli ottimi rapporti tra le due società. E dunque con l'Udinese, nella fattispecie"