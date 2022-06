CorSport - Demme e Politano ai saluti: c'è il Valencia in pole

Calciomercato Napoli - Demme e Politano piacciono molto al Valencia di Rino Gattuso. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sulla situazione.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Per il resto, come sopra: si attendono le uscite. Sì, il volano delle operazioni in entrata: Politano ha chiesto la cessione e qualche discorso è stato intrapreso con il Milan e il Valencia di Gattuso. Che tra l'altro è forte anche su Demme: pure Diego il tedesco avrebbe legittima voglia di maggiore continuità".