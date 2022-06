CorSport - De Ligt a rischio cessione: il sogno Juve è Koulibaly

E' sempre più probabile la cessione di De Ligt. La Juventus difficilmente riuscirà a trattenere il difensore olandese che piace molto al Chelsea. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club bianconero ha il sogno Koulibaly.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Alla Continassa, le riflessioni sui possibili eredi dell’ex capitano dell’Ajax sono in corso e abbracciano una rosa ampia di nomi. La risposta più forte al venir meno di un leader come l’olandese sarebbe Koulibaly.

Un sogno forse però destinato a rimanere tale, nonostante i rumors: il senegalese non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023, piace ai bianconeri ma anche allo stesso Chelsea che insegue De Ligt, e non solo naturalmente. E poi ci sarebbero le difficoltà di una trattativa tra le società che non sarebbe priva di ostacoli. Tutt’altro che semplice, insomma"