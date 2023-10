De Laurentiis versione mental coach a Castel Volturno: ecco cosa ha fatto il presidente

Calcio Napoli - De Laurentiis versione mental coach a Castel Volturno si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il presidente è ormai fisso nel quartier generale del club dove ha trasferito tutti gli impegni di lavoro programmati invece a Roma, Una sorta di full immersione al fine di dare la scossa alla squadra.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis non è soltanto il presidente del Napoli: da quando il ciclone Viola è passato sul Maradona travolgendo Garcia e la squadra, è diventato anche una specie di mental coach. Di motivatore: una settimana fa aveva detto ai senatori, ai saggi del Consiglio, che avrebbe confermato Rudi e che sarebbe stato più vicino al gruppo, e ha mantenuto la parola. Dal giorno successivo.

Operativo nel suo ufficio: non ci ha dormito come faceva Spalletti - nell’anno dello scudetto lo studio era la sua dimora - però ha diretto tutte le riunioni e tutti gli incontri proprio in sede".