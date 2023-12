CorSport - De Laurentiis ha detto alla squadra di essere disposto a riconoscergli dei premi legati agli obiettivi

Calcio Napoli - Nella toccata e fuga del presidente Aurelio De Laurentiis ieri a Castel Volturno si è parlato anche di premi. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente non solo ha ricaricato squadra e allenatore ma ha promesso anche degli incentivi economici. Una mossa per provare a rompere questo digiuno di vittorie che dura da tre gare.

De Laurentiis premi squadra Napoli Braga

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha detto alla squadra di essere anche disposto a riconoscere al gruppo dei premi legati agli obiettivi. Una mossa per risollevare tutti e dare nuovi stimoli in un periodo delicato.