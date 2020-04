CorSport - Dazn annuncia licenziamenti e non paga i diritti tv Bundesliga: sospesi i 30 milioni

Ultimissime calcio napoli- Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dazn in Germania non ha pagato la tranche finale di 30 milioni di euro e non intende saldarla fino a quando non ci sarà chiarezza chiarezza sulle 81 partite ancora da disputare nelle ultime 9 giornate di campionato:

"L’ad di Dazn Simon Denyer ha annunciato licenziamenti del personale in esubero a causa della drastica cancellazione degli eventi sportivi, ma con promessa di riassunzione passata la crisi. "Lo stop dello sport è la più grande catastrofe nel mondo sportivo negli ultimi 75 anni – ha detto Denyer – È la sfida più grande mai affrontata dalla nostra azienda""