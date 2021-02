CorSport - Da valutare anche Petagna! Ieri l'attaccante non era al meglio, le ultime in vista del Granada

Ultime notizie Napoli - Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato ieri mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra. I due calciatori azzurri hanno iniziato il percorso di riabilitazione, come racconta il Corriere dello Sport.

