CorSport - Da Jovic al nuovo Drogba: la lista dei centravanti seguiti dal Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "C’è una lunga lista, sono centravanti di varia “taglia” e anche di età diversa: Osimhen ha ventuno anni (ne compirà ventidue a dicembre) e sembra aver scatenato la fantasia di Giuntoli più di ogni altro, con quella corsa felina e quell’andatura che un po’ ricorda Drogba; Luka Jovic ha ventidue anni (e sempre a dicembre ne compirà ventitré): ha costruito la sua ascesa, per arrivare al Real Madrid, in modalità “buitre”, sembrando un avvoltoio, oppure travestendosi come tale, poi però qualcosa s’è rotto in lui. Ma comunque, l’uno e l’altro, Osimhen e Jovic, valgono non meno di sessanta milioni di euro e dei soldi, si sa, bisogna aver rispetto. E intanto sembra siano spariti (forse, chissà?) Azmoun e anche Mateta"