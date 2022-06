CorSport - Da Bali all'Anversa: tutte le offerte giunte a Mertens in queste settimane

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Dries Mertens che tra 48 ore sarà ufficialmente svincolato. Sul quotidiano si leggono offerte esotiche provenienti oggettivamente da campionati decisamente inferiori a quello italiano ed in generale a quelli europei.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Però in questa vicenda è forse anche il Napoli, cioè il presidente ad aspettare al sole della California un segnale e una vigorosa retromarcia economica: perché d'accordo i sentimenti, la reciproca gratitudine e la bellezza di una favola scritta con 148 colpi di piede d'autore, però il club ha la sua politica e Mertens ha appena compiuto 35 anni. Nel frattempo, in Belgio continuano a parlare dell'offerta dell'Anversa, e di contorno ci sono le prospettive esotiche: dal Messico ai Paesi arabi, passando per Bali"