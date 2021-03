CorSport - Crotone e Juve, Gattuso ha scelto le due formazioni da schierare: turnover e tante sorprese [GRAFICO]

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come nella mente di Gennaro Gattuso ci sia un doppio Napoli. Il tecnico ha già in mente le due formazioni che dovranno scendere in campo contro Crotone prima e Juventus poi nel recupero infrasettimanale. Sabato, l'idea del mister sarebbe quella di schierare questo undici base: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne e Osimhen. A Torino ci saranno alcuni cambi. Dovrebbero infatti vedersi: Hysaj al posto di Mario Rui, Koulibaly per Maksimovic, Demme per Bakayoko, Lozano Per Politano ed infine Mertens al posto di Osimhen.