CorSport - Contratto Mertens, c'è un'opzione per un altro anno: il rinnovo dipenderà da molti fattori

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul contratto di Dries Mertens con il Napoli.

"La sosta dunque come miglior alleata, intensificando, ma sempre con le dovute cautele. Anche perché Dries è reduce da un intervento a quella spalla, la sinistra, che gli ha spesso creato problemi. Uscendo e rientrando nei binari al minimo movimento falso, sicché il 4 luglio scorso, in Belgio, s’era dovuto intervenire chirurgicamente per stabilizzarla in maniera definitiva. Ciro è dunque pronto a rituffarsi a capofitto e, perché no, gettando uno sguardo (per ora sfuggente) a quel contratto in scadenza fra otto mesi. C’è un’opzione per un altro anno (il terzo) e farla scattare dipenderà da un bel po’ di fattori. Ma esiste al momento un’unica priorità: ritrovarsi in tutto e per tutto".