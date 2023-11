CorSport - Con Andreazzoli c'è l'80% di rischio: precedenti da incubo per il Napoli

Calcio Napoli - Con Andreazzoli l'80% di rischio titola questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come l'allenatore dell'Empoli, è stato vice di Garcia e Spalletti alla Roma, quando incontra gli azzurri praticamente riesce a diventare quasi imbattibile.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Quando Empoli-Napoli (stagione 2018-2019) alimentò quasi un miraggio, la tendenza cominciò a prendere corpo: Farias e Di Lorenzo fissarono il 2-1, sembrava una zattera o qualcosa che gli somigliasse, invece fu un successo inutile, non servì per salvarsi, ma rafforzò il concetto sulla rotondità del pallone.

Nell’anno di grazia 2021-2022 l’Empoli va al di là dell’ottimismo più travolgente e costruisce una stagione capolavoro prendendosi sei punti su sei da un’avversaria alla quale toglie la possibilità di conquistare lo scudetto. All’andata, lo 0-1 è di Cutrone.

Il Napoli all’80' sta vincendo al Castellani per 2-0 (Insigne e Mertens), è in controllo, ha residue possibilità di credere in un sogno tricolore che ha bruciato nelle due gare precedenti con Fiorentina e Roma e però piomba nella sua prima, vera crisi ambientale, con quei dieci minuti di follia nei quali Henderson e poi un doppio Pinamonti".