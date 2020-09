CorSport - Cengiz Under-Napoli, c'è l'ok ma anche qualche bonus ancora da sistemare. Milik lusingato dall'offerta romanista

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "In teoria, Ünder ha detto sì, gli resta ancora qualche piccolissimo desiderio che in genere viene introdotto come bonus o come benefit, tanto sempre soldi sono; e anche Milik ha detto ni, che sa poco di no e parecchio di affermazione, dopo aver sospettato che la Vecchia Signora non sia più tanto invaghita di lui, dopo averlo bloccato: la pazienza ha un limite e il polacco, che non è intenzionato a starsene un anno tra panchina e tribuna, perché insegue l’Europeo, s’è sentito lusingato dalla offerta della Roma, che ondeggia oltre i quattro milioni e mezzo a stagione. Ci vorrebbe un attimo ad accomodarsi intorno ad un tavolo, prendere le scartoffie regolamentari, i contratti di Adl e procedere con le firme: ma il mercato ha i suoi tempi, a volte lunghissimi, e anche le proprie divagazioni, che diventano distrazioni e si trasformano anche in preoccupazioni".