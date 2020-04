CorSport - Cengiz Under e Karsdorp, il Napoli prova il doppio colpo dalla Roma: nell'affare può rientrare Hysaj

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Napoli interessato a Under e Karsdorp della Roma. Nell'affare con i giallorossi potrebbe finirci Hysaj: "A Cristiano Giuntoli è sempre piaciuto (molto) Cengiz Ünder (ventitré anni a luglio). Ha le caratteristiche, anche quelle anagrafiche, per arricchire l’organico ed irrobustirlo di imprevedibilità e talento, ma la quotazione attuale - prossima ai venticinque milioni di euro - fa impallidire il Napoli, che comunque resta a guardare. Perché sempre a Roma tra un po’ tornerà Rick Karsdorp, lui esterno basso per il quale viene considerata anche l’investitura da centrale: è stato in Olanda, al Feyenoord, ma il suo prestito non comporterà riscatto. L’ipotesi più ricorrente: tornerà sul mercato, per una cifra che ondeggerà intorno ai tredici milioni".