CorSport - Calzona molto apprezzato dallo spogliatoio del Napoli: il retroscena

Francesco Calzona è molto apprezzato dai calciatori si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che sottolinea l'ottimo feeling che c'è tra l'allenatore e lo spogliatoio. A Monza, nell'intervallo di gara, proprio Calzona ha suonato la carica alzando la voce. Un gesto che ha portato sul campo ad una splendida vittoria in rimonta.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Francesco Calzona e squadra:

"Certo è che Calzona, molto apprezzato dai giocatori per il modo in cui lavora, al netto di una serie di difficoltà legate al cambiamento del sistema difensivo, ha già centrato un bel primato in Serie A: dal debutto del 25 febbraio a Cagliari, la squadra ha segnato più gol di chiunque: 15 in 7 partite.

Calzona, giustamente, insiste a non accantonare la Champions fino a prova aritmetica contraria: potrebbe arrivare un altro slot e nel frattempo giochiamo e vinciamo, la sua filosofia. Ma la squadra è settima con 48 punti, a due passi dal sesto posto dell’Atalanta e dalla Conference (una partita in meno); a -7 dal quinto della Roma e dall’Europa League; a -10 dal Bologna, quarto e in zona Champions. Tutto aperto, tutto in bilico. Tutto possibile".