CorSport - Cajuste pensava di non farcela per Bologna: grande lavoro dello staff medico in pochi giorni

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla presenza di Jens Cajuste nell'elenco dei convocati per Bologna:

"Pensava proprio di non farcela e invece, sorpresa, nell’elenco dei convocati un posto per lui l’ha trovato lo staff medico, che in tre giorni l’ha rimesso in piedi: a Braga, e quasi senza accorgersene, lo svedese ha dovuto starsene in tribuna, per quegli impedimenti che adesso si definiscono «affaticamento».

Un po’ di terapia, un po’ di riposo e Cajuste ha capito nella rifinitura di poter dare qualcosa, poco o tanto si vedrà, nel giochino del turnover che i cinque cambi consentono. A cominciarla, però, dovrebbero essere Anguissa, Lobotka e Zielinski, che assicurano continuità e imprevedibilità, nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione contraddittorio".