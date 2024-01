CorSport - Bozza d’accordo tra Napoli e Genoa per Dragusin! Cambia la formula di Zanoli: cifre e dettagli

Napoli Calcio - Napoli e Genoa hanno trovato un mezzo accordo per il trasferimento di Radu Dragusin scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il difensore è in cima alla lista degli azzurri che hanno bisogno di un difensore centrale dopo l'infortunio del brasiliano Natan che ne avrà per un bel po' di tempo.

Offerta Napoli per Dragusin

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport è stato pianificato una bozza d'accordo tra Napoli e Genoa. I liguri valutano il difensore 30 milioni di euro, gli azzurri per abbassare il cash, inizialmente avevano proposto in prestito sia Zanoli che Ostigard. L'offerta però ieri è stata riformulata con Zanoli che è finito nel pacchetto, ma a titolo definitivo. Resta sempre in prestito Ostigard.