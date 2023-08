CorSport - Bonucci è pronto per andare alla Lazio: manca il benestare di Sarri

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un accordo raggiunto tra Leonardo Bonucci e la Lazio:

"Guendouzi settimo colpo, l’ottavo sarà Bonucci a condizione che Lotito decida di chiudere domani entro le 20. Leo è in attesa da giorni, ha messo in stand-by ogni altra soluzione, sia l’offerta dell’Union Berlino, sia quella del Genoa. Vuole la Lazio. I contatti con il manager Lucci si sono intensificati martedì, vanno avanti. Ci sono tutte le condizioni per chiudere Bonucci, tranne una. La sua disponibilità c’è, il via della Juve c’è (è pronta a coprire buona parte dell’ingaggio da 5 milioni), manca il sì di Sarri".