CorSport - Bereszynski pronto per la Champions con il Napoli: può giocare anche a sinistra

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport presenta Bereszynski dal punto di vista tattico e non solo. Il polacco sembra ormai in procinto di vestire la maglia del napoli a stretto giro:

"Da terzino sinistro della difesa a quattro: molto ben fatto al cospetto di Lozano e ben interpretato in generale, anche se le sue caratteristiche sono da specialista dell ’ altro versante. La fascia destra: arriverebbe, cioè arriverà a recitare il ruolo di vice Di Lorenzo. Pronto all ’ uso sia in campionato sia in Champions"