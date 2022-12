CorSport - Bereszynski ha già parlato con Zielinski di Napoli: fissato primo allenamento a Castel Volturno

Calcio Napoli - Bereszynski sa già praticamente tutto di Napoli. Il futuro terzino ha infatti già parlato con il compagno di nazionale Piotr Zielinski il quale gli ha spiegato nei minimi dettagli tutto quello che c'era da sapere sul mondo azzurro si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Bereszynski porta con sé il carico delle sue sette stagioni da doriano, la conoscenza diretta del campionato italiano, il privilegio di sapere tutto di Napoli - raccontatogli nel dettaglio da Zielinski - e nessun problema di ambientamento: non appena metterà piede a Castel Volturno, con l’anno nuovo, potrà offrirsi agli esperimenti di Spalletti. E se la chiuderanno subito, come sembra, l’8 gennaio potrà persino provare l’emozione di presentarsi a Marassi da ex"