CorSport - Bakayoko-Demme è l'unico dubbio di formazione per Gattuso

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla formazione che ha in mente Gattuso: "Bakayoko e Demme si contendono il posto al fianco di Fabian, nella coppia mediana, mentre per il resto tutto lascia presagire la conferma in blocco degli undici uomini che più o meno una settimana fa hanno vinto con la Fiorentina. Dettagli, a questo punto dettagli: con la certezza che ognuno, ma proprio tutti i candidati alla partita-Champions daranno qualsiasi cosa per centrare l'obiettivo"