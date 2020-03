CorSport - Atletico, Everton e West Ham su Lozano: non sono un problema i 50 mln del cartellino

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, tracce di mercato comunque se ne avvertono: sono echi che arrivano da lontano e però hanno un senso o dovrebbero avercelo. Hirving Lozano resta un talento, nonostante la sua stagione piena di ombre, e in Spagna si parla, eccome, di lui, della sua rapidità, della sua esuberanza fisica e tecnica: cinquanta milioni, quelli spesi da De Laurentiis per strapparlo nell’estate scorsa al Psv, rappresentano una fortuna ma per il portale iberico «Todo Fichajes» non costituiscono un freno, non per l’Atletico Madrid che rappresenterebbe una squadra disegnata a misura di scatto dell'attaccante messicano. C’è tempo per parlarne, ovvio, però ci sono anche i concorrenti nella corsa all’esterno sudamericano e l’Atletico sa che dovrà guardarsi, nella sfida, soprattutto dall’Everton di Ancelotti e dal West Ham, che sta vivendo una stagione disgraziata e preannuncia una mezza (mezza?) rivoluzione. Lozano cerca intanto spazio nel Napoli di Gattuso: i suoi tre gol (contro Juventus, Milan e Salisburgo) risalgono all'epoca-Ancelotti; e negli ultimi tre mesi, dal 10 dicembre a oggi, all'attaccante sono stati riservati solo 61 minuti effettivi in campionato e 75 in coppa Italia, contro il Perugia.