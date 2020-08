CorSport - Ansia nel ritiro di Castel di Sangro: oltre ad una giornalista c'è un altro caso di positività in un albergo cittadino

Ultimissime Napoli - Non solo una giornalista contagiata, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe un altro caso di positività al Covid in un albergo di Castel di Sangro: "Ieri, infatti, è stato acclarato un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese e dunque le autorità hanno deciso di eseguire una serie di tamponi – sette in totale – nei confronti delle persone a contatto più stretto con il positivo accertato. Secondo le notizie diffuse, comunque, sono tutti in buone condizioni”