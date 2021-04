CorSport - Ancelotti rinuncia a Koulibaly ma strizza l'occhio al colpo Meret: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Caro amico, ti scrivo e ti dico: «Ho tanti ricordi di Koulibaly, e tutti belli, ma onestamente in quel ruolo siamo davvero coperti per il futuro». L'estate si avvicina e come tradizione ormai consolidata parte la girandola delle voci relative a Kalidou, alle sue pretendenti, ma ieri Carletto ha deciso di facilitare il lavoro delle squadre-mercato: l'Everton non è interessato al gigante del Napoli. Punto, niente pretattica e neanche smentite di sorta. Detto questo, però, c'è un abitante del pianeta azzurro che ad Ancelotti piace. Eccome: Meret, portiere che tra l'altro è in cerca di una continuità smarrita proprio dall'arrivo di Rino".