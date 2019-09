CorSport - Ancelotti ha destabilizzato Klopp: il Liverpool si è stupito della prova del Napoli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta la lettura tattica di Carlo Ancelotti nella notte magica di ieri che ha visto il Napoli trionfare per 2-0 contro i campioni d'Europa del Liverpool:

Ancelotti illumina a modo suo, spruzzando qua e là qualcosa che possa destabilizzare Klopp: la difesa a tre rimane in scivolamento e Di Lorenzo fa ciò che fece Maksimovic un anno fa; Mertens s’allarga e si abbassa, tra le linee; ma il Liverpool, che può giocare bendato, si stupisce, non rinuncia però non osa però, lascia che sia Fabinho a palleggiare in mezzo e a incollare distanza tra reparti mai distanti mai feroci.