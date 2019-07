CorSport - Ancelotti e De Laurentiis puntano tutto su Milik: l'attaccante sta svolgendo allenamenti spefici in area di rigore

Ultimissime Calciomercato Napoli - Milik e l’anno buono. Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, anzi, più che buono, poiché già l’ultimo non è stato affatto male.

Potrebbe essere proprio questa la stagione del rilancio definitivo, sembrerebbe fatta apposta per lui, per un centravanti di razza che è rientrato in pieno possesso delle credenziali giuste per spiccare il volo. Ristabilitosi completamente sul piano psicofisico, per di più pubblicamente supportato da attestati di rinnovata fiducia. Insomma, il complesso delle premesse per il rilancio in grande stile, farebbe supporre che i tempi siano oramai maturi per rivederlo così com’era apparso agli inizi del capitolo partenopeo.

La terza stagione azzurra di Arek s’è rivelata quella del parziale rilancio. Da definirsi tale - anche se confortata da 44 presenze e ben 20 gol: 17 in campionato ma senza rigori, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia, mica bazzecole… – per il sol fatto che il polacco non era ancora del tutto a posto e, se due più due fa sempre quattro, ciò vuol dire che potrebbe dare e fare ancora di più. Continuano a restarne evidentemente consapevoli sia Ancelotti che De Laurentiis, i quali hanno più volte ribadito (anche di recente) ed in voce unica che: «Milik sarà ancora il nostro centravanti».



GLI OBIETTIVI. Un bel po’ di ritiro ancora (sta effettuando allenamenti mirati per aumentare la pericolosità in area di rigore), una condizione di certo meno approssimativa dopo il doppio terribile trauma, Arek avrebbe tutte le carte in regola per ripresentarsi ai blocchi in gran spolvero. Proprio di recente aveva lanciato una sorta di guanto di sfida: «Ho fatto una buona stagione, però so di poter migliorare ancora molto. Posso giocare meglio, aiutare di più la squadra e fare più gol. Le voci di mercato per me non rappresentano una distrazione». Oggi l’esordio in campo col Feralpisalò, poi sarà la volta della Cremonese e così via. Arriverà pure il tempo dei ballottaggi con Mertens, cosa risaputa, ma Arek di sicuro non farà una piega.