CorSport - Ancelotti aveva accontentato la squadra con il 4-3-3, ma nemmeno così è scattata la scintilla

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla scelta di Ancelotti di ritornare al 4-3-3 nella partita contro il Bologna: "«In campo ci vanno i calciatori» ha raccontato domenica scorsa, dopo la sconfitta con il Bologna, che in realtà c’erano ma non si erano visti, non in quell’ora e mezza o solo in una frazione di quella partita, l’ennesima, finita male: eppure era stato 4-3-3, proprio come avevano invocato nel corso del faccia a faccia di Castel Volturno, accontentati da Ancelotti, che aveva scelto di rivedere le proprie convinzioni, per tentare di uscire da quel cono d’ombra nel quale era piombato il Napoli - i calciatori, s’intende - mica perché «s’allenavano male». Non era volata una mosca, dinnanzi al richiamo alle responsabilità di Ancelotti: «Ora si fa come dico io», però quella interpretazione sugli allenamenti era volata via, tra le pareti di Castel Volturno, segnale di una distanza tra qualche uomo e le teorie del proprio allenatore".