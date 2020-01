CorSport - Amrabat-Napoli, segnali d'ottimismo per l'estate: serviranno 16 milioni di euro per convincere il Verona

Ultimissime calcio Napoli - Intanto, il calciomercato della SSC Napoli potrebbe ancora non essere del tutto chiuso. L'arrivo di Diego Demme e quello di Stanislav Lobotka (ancora non ufficializzato) hanno aperto la finestra invernale di mercato per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che resta vigile. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli s’è portato il lavoro avanti e anche con Amrabat (24 ad agosto) ci sono segnali che inducono all’ottimismo: ci vorranno però altri sedici milioni per convincere il Verona a liberare il centrocampista olandese di origine marocchine, un cursore che ha avuto un impatto sorprendente nella sua prima stagione italiana e che Tony D’Amico, il ds veneto, sta per riscattare come da accordi dal Club Bruges".