CorSport - Alvarez forte tentazione Napoli: la strategia per arrivare al gioiello del River Plate

Calciomercato Napoli - Tentazione Alvarez per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport mette il gioiellino del River Plate tra gli obiettivi degli azzurri.

"Nella filosofia di De Laurentiis, il mercato è sempre aperto, per questo si guarda già oltre, al futuro, all'attacco, dove è forte la tentazione Julian Alvarez, classe 2000, attaccante argentino del River Plate per il quale il Napoli si iscriverebbe volentieri alla corsa. Julian Alvarez è un gioiello, ha 21 anni, una clausola da 20 milioni e la fila alla porta del River Plate. C'è anche il Napoli che prende appunti, è una tentazione forte per il futuro, quando non ci sarà più Insigne, anche se lui è un centravanti che segna tanto (24 gol nell'ultima stagione) e sul quale De Laurentiis potrebbe decidere di puntare".