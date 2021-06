CorSport - A Spalletti la rosa così com'è gli piace molto: reputa quattro nomi incedibili

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Luciano Spalletti alle prese con le idee per rendere più forte il Napoli. Ci sarebbero già tre nomi tolti dal mercato e sui quali bisognerà ripartire a quanto pare.

Luciano Spalletti

GLI INCEDIBILI

Il quotidiano scrive: "Partirà con l'handicap, cioè con una Champions in meno e soprattutto senza la base-mercato di cinquanta milioni in più, ma la squadra così com'è gli piace molto. Facciamo anche moltissimo: fermo restando l'attesa di scoprire i destini di Koulibaly e Fabian, tanto per cominciare. Sì, loro due sono in vetrina-cessioni: mentre Lozano, Zielinski e Politano - che Gattuso vorrebbe a Firenze - sono blindati. Per la verità anche Insigne sarebbe incedibile, certo, ma la storia del rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022, è un macigno. Un nodo super intricato".