CorSera - Supercoppa: non sono stati diffusi i dati di vendita di Napoli-Fiorentina

Napoli Calcio - Non sono stati comunicati al momento i dati della prevendita di Napoli-Fiorentina di Supercoppa evidenzia l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Adesso si gioca nello stadio dell’Al Nassr di Ronaldo, che ha una capienza molto più ridotta, di 25mila posti: i dati di prevendita di Napoli-Fiorentina non sono stati diffusi dai sauditi, amanti sinceri del calcio come lo sono dell’alta moda, soprattutto cioè se ci sono griffe ben riconoscibili. Non sempre può essere così: mercoledì prossimo la Roma volerà qui per una amichevole contro l’Al Shabab, ma senza Mourinho l’entusiasmo da queste parti è già in picchiata".