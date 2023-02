CorSera su Spalletti: guai a dirgli queste due cose

Calcio Napoli - Il Corriere della Sera scrive sul personaggio Luciano Spalletti:

"Il futuro si costruisce con il presente, guai a dirgli che la sua squadra ha già vinto o che sta per vincere; mai portarlo sul piano del contratto che dovrà o potrà rinnovare. Spalletti ha aperto un ciclo, se e quando lo terminerà è affare che non è all’ordine del giorno. Se tutto ha un prezzo, il suo lavoro andrà valutato alla fine, quando potrà dire (senza urlare) che ha vinto anche in Italia. Ha vinto nella terra di Diego".