Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Giacomo Raspadori in Nazionale:

"Nelle ultime due gare casalinghe ne abbiamo realizzati 9, come non succedeva da 20 anni con Azerbaigian e Galles. Raspadori, novello Pablito, ha funzionato e se dovrà passare il testimone a Scamacca spera di avere un posto come esterno. Di sicuro giocherà Chiesa, tornato al centro del villaggio azzurro, con una scintillante doppietta".