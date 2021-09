Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Gli stimoli non mancano, e se Roberto D’Aversa punta a scoprire i punti deboli del Napoli («perché ci sarà pure una lacuna nella loro organizzazione», ha detto), Luciano Spalletti resta guardingo e respira l’aria d’alta quota in rigoroso silenzio. La sfida alla Sampdoria è già una rincorsa al primo posto in classifica, ma è soprattutto la prova numero cinque per testare la forza mentale del gruppo".