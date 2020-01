CorSera racconta: "Quando Sarri si trovò per caso in pieno centro a Londra portato in trionfo da napoletani"

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera rivela alcuni retroscena di Maurizio Sarri in vista del suo ritorno al San Paolo:

In Inghilterra la malinconia operativa di Sarri lo portò a vivere a un’ora da Londra, dove nessuno che vive e lavora a Chelsea penserebbe di andare. Ma è la sua vita, con Ciro e la moglie che ha ormai quasi lasciato il suo lavoro per stargli dietro, per bilanciare la famiglia. Una notte il Chelsea gioca contro l’Arsenal, Londra centro, Londra ricca. Escono a notte piena, i Sarri, e decidono che possono per una volta rimanere in città. Chi può vederli in fondo? I viali sono bui, i negozi chiusi. Si fanno prenotare un albergo e una macchina per il giorno dopo. Quando si svegliano e scendono in strada, barba da fare e fretta che diventa ritardo, si trovano in mezzo a pizzerie e ristoranti napoletani. Un trionfo, una processione, quello che Sarri non ha mai cercato, il bagno di folla.