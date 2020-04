CorSera - Napoli contro la ripresa degli allenamenti del 4 maggio, favorevoli solo Juve, Lazio e Genoa: tutti i dubbi dei medici dei club di Serie A

Notizie Napoli calcio. La nube attorno la ripresa degli allenamenti in Serie A non si è ancora diradata. I medici di 17 club su 20 hanno preso posizione, ponendo dubbi sul protocollo promulgato dalla FIGC. Al momento la situazione resta delicata, come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Il documento, in cui ogni club elenca la lista (in alcuni casi lunga) di perplessità, l’hanno firmato tutti a eccezione di Juventus, Lazio e Genoa. Il problema principale è legato alle conseguenze legali e penali nell’ipotesi in cui, durante l’applicazione delle linee guida, venisse fuori un positivo. Il Brescia è il più netto: «Il protocollo non è sufficiente a tutelare la salute». Il Torino parla di «avventatezza nella ripresa». Sampdoria e Napoli scrivono con chiarezza che non si può ricominciare il 4 maggio. E poi dubbi e domande di ogni genere: l’utilità dei ritiri soprattutto per i guariti dal Covid, il complicato reperimento dei tamponi, il rischio di infettarsi andando in trasferta, come comportarsi in Lombardia dove l’isolamento è il doppio che in ogni altra regione (28 giorni contro 14), l’aspetto psicologico e l’impossibilità di mantenere un gruppo negativo".