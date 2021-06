CorSera - Molti dirigenti di A hanno chiamato la Fiorentina per complimentarsi dopo l’addio a Gattuso: c'entra Mendes

Napoli Calcio - Molti dirigenti di Serie A hanno chiamato la Fiorentina per complimentarsi dopo l’addio a Gattuso: avete fatto bene a non sottostare ai ricatti di Mendes, il messaggio raccontato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Alla base dell’insanabile frattura, le pressioni di Rino affinché il club viola acquistasse — a costi ritenuti esosi — il centrocampista Sergio Oliveira, assistito dal procuratore portoghese. In realtà a Firenze hanno avuto la sensazione che lo scontro tra il tecnico e Commisso non sia stato affatto casuale, quasi ci fosse un disegno: rompere il contratto già firmato e volare al Tottenham (il quale, guarda caso, in quelle ore ha mollato improvvisamente Fonseca dopo avere raggiunto un’intesa verbale per un accordo biennale)"