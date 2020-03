CorSera - Mertens vuole restare al Napoli, legame forte instaurato con la città e tifosi

Calciomercato Napoli. Incontro tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo andato a buon fine. L'attaccante belga si prepara a restare in azzurro per altri due anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

In questi mesi non sono mancate le richieste, sia da parte di club italiani che esteri, ma evidentemente il Napoli resta la sua priorità, forte anche del legame instaurato con la città e le manifestazioni di affetto da parte dei tifosi, che lo hanno incoronato «Ciro-Mertens».