CorSera - L'Uefa chiederà conto al Napoli del ritardo di tre ore a Braga

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere della Sera, l'Uefa chiederà spiegazioni al Napoli dopo il ritardo avuto dalla squadra nell'arrivo in Portogallo. La conferenza pregara di Garcia e Mario Rui è stata fatta decisamente fuori orario rispetto al programma solito stilato dall'Uefa per la Champions League.

Ritardo Napoli a Braga

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere della Sera: