CorSera, l'editoriale di Sconcerti: "Milan e Napoli le migliori, ecco la differenza con le altre"

Napoli Calcio - Napoli e Milan sono le migliori in quest'avvio. Commenta così Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Ecco di seguito un estratto:

Milan e Napoli sono le squadre migliori viste finora. L’Inter ha gli stessi punti di un anno fa, questo per dire che significa poco il pareggio causato da un autogol di Dzeko e un gol eccezionale di Augello. C’è un dato però che viene lentamente fuori: le squadre in testa non hanno niente da costruire, arrivano da un passato compiuto di cui hanno fatto un investimento. Napoli e Milan non sembrano squadre di inizio settembre, hanno già tanta strada alle spalle. Adesso possono permettersi di dominare vecchie grandi squadre come Juventus e Lazio. Discorso diverso per la Roma, squadra un po’ corta, incompleta, ma portata comunque su confini diversi dal carisma maturo di Mourinho, che non parla più come un agitatore di masse, ma insegue il profilo basso dei proprietari e accenna dosi impreviste di sapienza.