CorSera - James verso l'Atletico, ad Icardi è difficile arrivare. De Laurentiis punta Pépé e ritorna su Zapata dell'Atalanta

Secondo l'edizione di oggi del Corriere della Sera, mentre fatica a diradarsi il caos attorno a James Rodriguez (ma ogni giorno che passa il colombiano si avvicina un po’ di più all’Atletico Madrid), il Napoli definisce l’acquisto di Elmas, giovane centrocampista macedone del Fenerbahçe: promosso e voluto dai due Ancelotti, Carlo e Davide, costerà 16 milioni e dovrebbe arrivare in Italia già oggi. In attacco rimane difficile prendere Icardi, ma De Laurentiis non molla Pépé, esterno offensivo del Lille dal gol facile, valutato almeno 60 milioni, e torna a pensare all’atalantino — ed ex napoletano — Zapata.