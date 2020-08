CorSera - Ipotesi di scambio già tramontata tra Napoli e Roma: Meret in giallorosso e Pau Lopez in azzurro

Secondo l'edizione di oggi del Corriere della Sera, tra Roma e Napoli ci sono in ballo altre potenziali trattative (oltre a quella Milik-Under) in cui, però, non entrerà Veretout, considerato incedibile dal tecnico giallorosso Fonseca. Si era parlato di uno scambio di prestiti tra i portieri Pau Lopez e Meret, per il momento tramontato. Lo stesso tipo di operazione potrebbe essere messa in piedi con il Torino per Sirigu, anche se ieri l’agente dello spagnolo ha frenato su una sua partenza. «Pau rimane a Roma - ha detto a «forzaroma.info» - è felice e nessuno della società ha mai parlato di cessione, anche se ha offerte da Inghilterra, Spagna e Germania».