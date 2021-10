CorSera - Il Napoli perde la partita e la testa: peccato, sembrava tutto fin troppo facile

Napoli Calcio - Brutto passo falso per il Napoli di Luciano Spalletti in Europa League. Ecco quanto commenta il Corriere della Sera oggi in edicola:

E pensare che la partita del Napoli si mette bene dopo appena 12 secondi, alla prima palla buttata in area: il portiere dello Spartak se la lascia sfuggire dalle mani, Elmas la appoggia dentro. Un sospiro, roba da record, e tutto sembra facile, perfino troppo. Sbagliato. I russi sono vivi, Mario Rui dà loro l’aiuto decisivo prim’ancora che arrivi la mezz’ora: entra duro sulla caviglia di Moses, l’arbitro (via Var) lo espelle [...]. Niente da fare: lo Spartak Mosca sfrutta l’uomo in più e Promes (quasi un altro uomo in più) e così colpisce due volte. Ma la partita è diventata una corrida, una lite continua, con tanti brutti falli e nervosismo evidente: alla fine le ammonizioni saranno 13 (Caufriez ne prende due e all’82’ va fuori). Allo scadere arriva addirittura il 3-1 per lo Spartak, la zampata di Osimhen giunge tardi.