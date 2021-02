CorSera - Gattuso rimane in bilico! Il 4-2 di Bergamo conferma il periodo molto complicato

Ultime notizie Napoli - Atalanta-Napoli 4-2, secondo il Corriere della Sera, resta per il Napoli la conferma di un periodo molto complicato.

"Gattuso rimane, a maggior ragione dopo la scoppola di ieri sera (e dopo la scelta del club di chiudersi nel silenzio stampa) in bilico. Per i partenopei è il sesto k.o. nelle ultime dieci partite. Non bastasse, momenti di paura in campo allo scadere: Romero entra in tackle su Osimhen che rimane a terra e perde conoscenza. La riprende durante il tragitto in ambulanza verso l’ospedale Papa Giovanni dove ha passato qualche ora in osservazione e poi è stato dimesso. Forte trauma cranico, si legge nella diagnosi. Il primo tempo è soporifero. Nella ripresa, la gara si accende e piovono gol"