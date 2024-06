CorSera - Di Lorenzo ha il mal di testa con Nico Williams! Donnarumma evita l'umiliazione, Spalletti davanti alla panchina come un disperato

Ultime notizie Serie A - Il calcio ambizioso inseguito da Luciano Spalletti per adesso è patrimonio assoluto della Spagna. La sconfitta va oltre l’1-0, come racconta il Corriere della Sera.

Figlio della sfortunata autorete di Calafiori dopo poco meno di un’ora,

"ma è netta sul piano del gioco, dell’intensità, della qualità, delle occasioni. L’Italia evita l’umiliazione solo per le prodezze di Donnarumma, lui sì all’altezza della notte di Wembley: tre parate decisive nel primo tempo, altrettante nel secondo.

L’Italia proprio non c’è, cancellata in fretta dal campo e mai capace di entrare in partita, se non negli ultimi secondi, spinta dalla forza della disperazione.

Una lezione severa. La distanza tra le due realtà è enorme. Nico Williams è un portento tanto da far venire il mal di testa al povero Di Lorenzo. Spalletti cammina su e giù davanti alla panchina come un disperato"