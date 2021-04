CorSera - Conte vuole archiviare la pratica scudetto a Napoli: c'è un dato confortante contro Gattuso

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Napoli-Inter: "Il ruggito di Conte è quello del padrone del campionato e Napoli è forse l’ultima imboscata sulla strada che può allontanare un pochino il traguardo scudetto. L’Inter giocherà un po’ anche per il Milan, dovesse strappare un’altra vittoria appesantirebbe la rincorsa del Napoli a un posto Champions. Gattuso però trema, perché contro Conte in campionato ha perso tre volte su tre, anche se in Coppa Italia fu Ringhio a spuntarla e a prendersi poi il trofeo".