CorSera - Con il 4-2-3-1 squadra impacciata, Napoli disastroso come a Firenze fino al cambio modulo

E' stato un Napoli che non ha convinto quello visto per un'ora di gioco a Torino. Anche il Corriere della Sera ha sottolineato come quella vista nel primo tempo con il 4-2-3-1 fosse una squadra impacciata, questo il commento del quotidiano:

Il Napoli è in ginocchio. Annichilito dopo una rimonta super da 3-0 a 3-3 in 15 minuti. La squadra di Ancelotti, disastrosa sino all’intervallo, come all’esordio a Firenze, ritrova d’incanto grinta, coraggio e personalità segnando con Manolas, Lozano e Di Lorenzo le reti della cocente illusione. Carletto ridisegna la squadra impacciata e passiva, bassa e lenta che si consegna alla furia juventina. E lo fa giocando il tutto per tutto, trasformando il 4-2-3-1 in una specie di 4-2-4 all’arma bianca.