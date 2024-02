CorSera - Calzona ha già riportato il sorriso sui volti dei giocatori. Ascolta i consigli di ADL, ma ragionerà con la sua testa

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sul primo giorno da allenatore del Napoli di Francesco Calzona:

"Il numero primo Calzona si immerge nella sua prima notte Champions, ascolta i consigli di De Laurentiis ma intende ragionare con la propria testa per raggiungere gli obiettivi presidenziali: «Più avanti possibile in Champions e rincorsa al 4° posto». Intanto, ha riportato il sorriso sui volti dei giocatori. Sfrutta da subito la sua chance, il calabrese di Vibo Valentia che ha il cuore per metà slovacco e si professa uomo libero e convinto".